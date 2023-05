VIDÉO - "Infinity repeating" : deux ans après leur séparation, un titre inédit des Daft Punk dévoilé

Deux ans après la séparation du duo français électro , le centre Pompidou à Paris a dévoilé ce jeudi en "avant-première mondiale" un inédit de 2013 de Daft Punk, "Infinity repeating". Ce site culturel dédié à l'art moderne et contemporain est un lieu important dans l'histoire du duo casqué**, séparé depuis 2021**. C'est lors d'une rave sur le toit du musée, qu'ils ont découvert la musique électronique.

Infinity Repeating (2013 Demo) (Official Video)

Ce morceau a été dévoilé à l'occasion des dix ans de "Random access memories", album du tube culte"Get lucky" avec Pharrell Williams et Nile Rodgers. "Infinity repeating" fait partie des neuf morceaux couchés sur bandes en 2013 et jamais diffusés - soit 35 minutes de chutes de studios, démos, travaux préparatoires - garnissant la réédition augmentée de "Random access memories" publiée ce vendredi.

Daft Punk - Get Lucky (Official Video) feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers

Une pluie d'albums et de tubes

Le premier album de Daft Punk, formé en 1993, "Homework" ("Devoirs à la maison", conçu dans une chambre de post-adolescents) sortira en 1997, avec un premier hit "Around the world", dont le clip est réalisé par Michel Gondry (futur cinéaste de "Eternal sunshine of the spotless mind" avec Jim Carrey et Kate Winslet).

Daft Punk - Around The World (Official Music Video Remastered)

La déflagration vient avec le deuxième album, "Discovery" (2001), et le tube planétaire "One more time", premier single sorti, avec un clip animé signé Leiji Matsumoto, créateur d'Albator. Le disque "Human after all" (2005) sera incompris. Mais leur quatrième et dernier album studio, "Random access memories" (2013), replace les deux Français harnachés en robots au sommet des charts. L'album recevra cinq Grammys, prestigieuses récompenses américaines.

Daft Punk - One More Time (Official Video)