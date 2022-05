VIDÉO -"Je ne veux plus être le sportif qui rappe" : le volleyeur poitevin Earvin Ngapeth sort un nouvel album

"Je fais plusieurs bails à la fois / Un peu comme Babidi", chante Earvin Ngapeth dans le titre-phare de son nouvel album "Big Earvin", qui sortira le 3 juin. "Babidi" est le nom d'un sorcier dans la série animée Dragon Ball Z. Comme lui, le volleyeur originaire de Poitiers estime qu'il fait "mille choses à la fois". Il présentait, dimanche 29 mai, son album au bar Le Rooftop, à Poitiers. Certains de ses amis du quartier des Trois-Cités étaient présents, mais aussi des professionnels du rap venus de Paris. L'équipe de France de volley, de passage pour un match face aux Pays-Bas, est aussi venue le soutenir. Mais Earvin Ngapeth assure vouloir arrêter de mélanger les casquettes : "Je n'ai plus envie d'être vu comme le sportif qui rappe, j'ai envie qu'on dise 'le rappeur'", explique-t-il dans son sweat à capuche et jogging rouge flamboyant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi VIDÉO - Le volleyeur poitevin Earvin Ngapeth sort un clip de rap en pleine qualification pour les JO de Tokyo

"La vraie ambition, c'est de commencer à compter dans ce monde du rap", continue le champion olympique. "Je pense qu'avant, c'était surtout les supporters du volley qui me soutenaient pour mes musiques. Mais aujourd'hui, je veux commencer à prendre une place dans le monde du rap." Pour gagner cette place, Earvin Ngapeth, qui se fait appeler Earvin pour son nom de scène, compte aussi voir plus grand. "Poitiers, c'est toujours là. Mais cette fois, on a essayé de toucher un public beaucoup plus large", explique le Poitevin. "Les premiers projets, je les faisais un peu tout seul. Alors que là, on travaille avec l'un des plus gros studios de Paris."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mettre en avant la scène locale

Il n'empêche, le volleyeur qui a grandi dans le quartier des Trois-Cités a quand même profité de ce nouvel album pour mettre en valeur des rappeurs locaux. L'artiste Kaden, figure de proue de la scène rap de Poitiers, a notamment participé au projet. Une mise en lumière à laquelle tient Earvin Ngapeth. "C'est quelque chose de super important", affirme-t-il. "Surtout dans ce milieu du rap, si tu n'es pas porté par les gens de ta ville qui sont du mouvement, c'est compliqué d'émerger. Même si tu es sportif de haut niveau en équipe de France. Quand tu es de Poitiers, c'est difficile d'attirer sur toi les vues du monde du rap. Aujourd'hui, ils vont plutôt à Paris, Marseille ou Lyon."

J'ai toujours prôné la collaboration entre artistes à Poitiers, pour monter tous ensemble et accélérer le mouvement. Avec cet album, je mets des actes sur les paroles. - Earvin Ngapeth, rappeur et volleyeur en équipe de France

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et même s'il veut qu'Earvin le rappeur passe avant le volleyeur, il sait que ses premiers fans sont quand même chez les Bleus. "Ils écoutent les morceaux qui sortent, ils suivent tout ça. Des fois, quand on est en séance de musculation et que mon son tourne, les amateurs de rap de l'équipe apprécient." Reste à savoir quand il pourra partir en tournée avec cet album. Pour cela, il lui faudrait lever le pied avec l'équipe de France de volley.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix