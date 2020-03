VIDÉO - Jean-Louis Aubert donne un concert sur Facebook depuis chez lui

Impossible de donner ses concerts à cause du coronavirus ? Jean-Louis Aubert ne baisse pas les bras et offre à ses fans une représentation gratuite, depuis son salon et diffusée sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche 15 mars au soir, Jean-Louis Aubert a donné rendez-vous à son public... sur Facebook ! Face aux interdictions de rassemblements et aux annulations de concerts, pour endiguer la propagation du coronavirus, l'artiste a voulu faire plaisir à ses fans en interprétant ses plus grands titres et ses chansons favorites sur le réseau social. Près d'une heure et demi de musique, que vous pouvez revoir à volonté sur la vidéo ci-dessous.

Une représentation improvisée où Jean-Louis Aubert entonne notamment "Imagine" de John Lennon :