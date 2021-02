Depuis plusieurs mois, un mystérieux artiste reprendre le célèbre tube de Matmatah "Lambé en dro" qu'il adapté à différentes chansons du répertoire français et anglo-saxon. Le résultat, publié sur Internet, vaut le détour.

VIDÉO - Jean-Michel Lambé revisite un tube de Matmatah et amuse les internautes

Il n'est pas nommé aux Victoires de la Musique 2021 que vous pourrez suivre ce vendredi 12 février sur France Bleu, mais il a pourtant du talent et pourrait être une des révélations musicales de l'année 2020... avec un peu de mauvaise foi.

Depuis le mois de mars dernier, un mystérieux artiste est apparu sur Internet. Jean-Michel Lambé a commencé à publier ses premières vidéos lors du confinement du printemps. Visiblement habité par le tube "Lambé an dro" du célèbre groupe finistérien Matmatah, Jean-Michel a commencé à adapter les paroles de la chanson au célèbre titre de Michel Berger.

"Quelques mots d'amour" est devenu "Quelques mots Lambé". La mélodie a été conservée mais les paroles ont été modifiées. "Si tu cherches un peu de gaieté, si aux exams tu t'es planté, si t'en as marre de galérer, viens donc faire un tour à Lambé" chante un énigmatique individu.

Puis "Get Lambé" de Daft Punk a vu le jour, "La Lambada an dro" pour l'été. Britney Spears, Mickaël Jackson, Florent Pagny ou encore Les Beatles, sur sa chaîne Youtube et sur Facebook, Jean-Michel Lambé ne recule devant rien. Il amuse une poignée d'abonnés qui en redemande.

Jean-Michel reste pourtant très mystérieux. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Après quelques recherches, derrière ce personnage très créatif se cache en réalité Julien Carton, membre du groupe Matmatah depuis 2017. Il assure les claviers et le chant lors des concerts. Jean-Michel Lambé ne décrochera sûrement jamais de Victoire de la Musique, mais son talent méritait tout de même un coup de projecteur.