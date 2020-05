VIDÉO - Joan de Nadau chante avec l'école de musique de Lescar

L'école de musique de Lescar a publié une vidéo dans laquelle plus de 80 élèves et professeurs reprennent l'hymne béarnais, Si Canti. Mais le directeur a fait une surprise aux élèves, qui ont découvert la participation de Joan, du groupe Nadau.

Plus de 80 élèves et professeurs ont participé.

Du plus jeune au plus âgé, la vidéo rassemble des musiciens amateurs et professionnels de tous niveaux. Chacun chez soi, évidemment, puisque l'école de musique de Lescar ne rouvre pas en ce début de déconfinement. Les plus de 80 élèves et professeurs ont donc joué et chanté Si Canti, l'hymne béarnais. "Nous avons proposé à Joan de Nadau de participer, raconte le directeur, Christophe Sanchez. Il a été l'un des premiers à envoyer sa vidéo !" Le chanteur emblématique du groupe béarnais s'est donc prêté au jeu avec plaisir.

Joan de Nadau, c'était la cerise sur le gâteau !

— Christophe Sanchez, le directeur

Quand est arrivé Nadau, j'ai préféré ne rien dire. Je voulais que les élèves aient une petite émotion supplémentaire. Je crois qu'elle est là.

— Christophe Sanchez, le directeur