VIDEO - Joé Gabourdès "la grandeur d'une féria et d'une tauromachie se fait à travers le peuple'

Président de l'association des amis de Pablo Romero, la plus célèbre bodega de Nîmes, Joé Gabourdès était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce jeudi matin, pour le lancement de la féria de Pentecôte 2022. "On fête les 30 ans de l'association". Lieu très prisé de la féria, la bodega est construite rue Emile Jamais : "chaque soir on est trente bénévoles à travailler pour tout le monde. Hier soir, j'étais très ému parce que les gens nous ont dit merci en partant. Dès le premier soir. Ils étaient tellement contents d'avoir fait la fête chez nous qu'ils nous ont remerciés".