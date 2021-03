Vidéo - Joséphine Baker, femme engagée et résistante

Nous vous en parlions dès le mois de septembre, les caméras de l'émission Secret d'histoire et son présentateur Stéphane Bern ont tourné un numéro de la célèbre émission dans le château des Milandes à Castelnaud-la-Chapelle, en Dordogne. Elle sera diffusée ce lundi 8 mars sur France 3 à 21h05. Même si c'est pour sa carrière de danseuse et chanteuse que Joséphine Baker est souvent connue, c'est surtout à travers son engagement pour la France libre pendant la seconde guerre mondiale, sa lutte pour l'anti-racisme et la tolérance que cette résistance s'est illustrée en France.