VIDÉO - Journées du patrimoine : Immersion dans le canal Saint-Pierre de Lille

Lille, France

Un trésor de l'architecture lilloise se dévoile tout ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine le temps de quelques visites. Le canal Saint-Pierre dans le vieux Lille est situé en dessous du musée de l'Hospice Comtesse, à côté de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Le visiter permet de mieux comprendre l'histoire de la ville au XIIIe siècle.

L'entrée se situe au pied du musée de l'Hospice Comtesse. Il faut descendre quelques marches pour atteindre une plate-forme métallique posée dans le canal. Au sol de la boue, il n'y a plus une goutte d'eau à cause de la sécheresse. "Il faut s'imaginer dans un petit bateau à fond plat" explique Hervé Lefort de l'association "Renaissance du vieux Lille".

"Lille avait un immense système de canaux comme une grande majorité des villes de Flandre"

Un véritable pilier commercial

"C'est l'histoire de la vie de Lille, de sa vie commerçante et de la vie des habitants" résume Hervé Lefort. Malgré les années le canal et sa voûte construite bien des années après pour des raisons d'odeurs, restent dans un très bon état. "Le moulin n'existe plus mais nous pouvons encore apercevoir les pieux en bois où se trouvaient les quais pour décharger les marchandises" ajoute le guide.

"Une chance de pouvoir pénétrer dans ce lieux et faire un bon de six siècles en arrière"

L'entrée pour accéder au canal se fait au pied du musée de l'Hospice Comtesse de Lille © Radio France - Romain Berchet

Le canal Saint-Pierre a été victime de son succès. Toutes les visites guidées prévues ce dimanche sont complètes.