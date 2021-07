VIDEO - "Kaamelott - Premier Volet", plusieurs avant-premières ce mardi soir dans les cinémas mayennais

Repoussée à de multiples reprises en raison de la crise sanitaire, la sortie du film Kaamelott aura finalement lieu ce mercredi 21 juillet. Les fans mayennais les plus impatients pourront le découvrir dès mardi soir dans plusieurs cinémas du département.

C'est l'un des films les plus attendus de l'été, la version grand écran de la série "Kaamelott", diffusée sur M6 il y a quelques années. Un carton d'audience pour les aventures du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde sur un ton décalé et humoristique.

Le film sort officiellement ce mercredi 21 juillet partout en France. Des avant-premières se déroulent ce mardi soir dans plusieurs établissements mayennais, au Cinéville à Laval, au Vox à Mayenne et au cinéma Yves Robert à Evron.