VIDÉO - Kev Adams se glisse dans la peau d'un élève de la base aérienne de Rochefort

La base militaire a invité l'acteur et humoriste à passer 24 heures à l'école de l'armée de l'air de Rochefort. L'occasion de dévoiler à un plus grand public les coulisses d'une base aérienne. Au programme : vol dans un avion, entraînements sportifs et visite des ateliers !

Pompes, course à pied, vélo... Ce n'est pas ce programme sportif qui va effrayer Kev Adams ! Invité à passer deux jours à la base aérienne 721 de Rochefort, l'acteur et humoriste de 30 ans s'est prêté au jeu, aux côtés des élèves-officiers. Un séjour "très intéressant" qui lui a permis de découvrir la vie d'un militaire de l'armée de l'air.

"Allez Kev, à toi !" s'exclame le sergent-chef et entraîneur, Pierre, à son élève d'un jour. Dans le gymnase, l'humoriste enchaîne des exercices de vélos, de cardio et des pompes avec les autres élèves de la base-école de Rochefort. "Je suis agréablement surpris !" confesse le sergent Pierre à la fin de l'entraînement. "Il s'en est bien sorti, il pourrait faire un bon aviateur." Pour le comédien, même après cette matinée fatigante, l'enthousiasme est toujours là : "Franchement, c'est presque rien à côté d'hier, où on a fait un entraînement type parcours du combattant. Mais là, j'avoue, je suis cassé et j'ai des courbatures à des endroits que j'aurais jamais imaginé !"

Ambiance intime pour la séance de pompes du matin, au gymnase de la base militaire de Rochefort. © Radio France - Solène Gardré

L'acteur n'a pas hésité quand on lui a proposé de venir, début décembre. "Je ne suis jamais allé sur une base militaire. Même la journée d'appel obligatoire, je ne l'ai pas faite : j'avais des mots d'excuses car je faisais des spectacles." C'est donc une "découverte totale" pour l'acteur, qui s'enrichit de "ces rencontres, ces vies complètements différentes de la mienne." Il se dit "impressionné" par les élèves, "qui donnent tout à l'armée !"

Une visite pas anodine pour autant : la popularité de Kev Adams permet de toucher des jeunes et de communiquer sur l'armée. "Sur les réseaux sociaux, certaines personnes suivent Kev Adams et ne suivent pas l'Armée", souligne le sergent Paul. "Ca donnera peut-être envie à certains de s'engager !" 6000 étudiants passent chaque année par la base aérienne de Rochefort, à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air.