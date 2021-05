VIDÉO - l'actrice alésienne, Alexandra Lamy réalise son premier long métrage à Anduze

Le joli cadeau d'Alexandra Lamy à sa région d'origine. Pour sa première réalisation, l'actrice Alésienne, a décidé de tourner cette adaptation de Touchées, le roman graphique de Quentin Zuttion, à et autour d'Anduze (Gard). Rencontre.

"ma première réalisation avec le soutien de mon équipe et des anduziens".

Alexandra Lamy va réaliser son premier téléfilm à partir de ce lundi. L'actrice alésienne (ou gardoise) va réaliser un long métrage, co-produit par TF1 (diffusion second semestre 2021) adapté du livre graphique (BD de Quentin Zuttion), "Touchées" qui traite des violences conjugales. Au casting, (autre première) sa fille Chloé Jouannet. Dernière première jusqu'à la fin du mois, le téléfilm est tourné en intégralité à et autour d'Anduze. Alexandra Lamy sera notre invitée à 8H20.

Quand on m'a dit où veux-tu tourner ? Chez moi évidemment

Jolie cadeau que nous fait Alexandra Lamy, pour sa première réalisation, rien de moins qu'Anduze (Gard). "Je ne pouvais pas tourner ailleurs qu’ici, là ou on va me soutenir et m'aider". L'actrice-réalisatrice tournera son premier téléfilm tout le mois de juin (en faisant appel à la population locale au titre de la figuration). Une excellente entame alors qu'elle planche toujours sur son projet autour des camisards qui pourrait plutôt être décliné en série.

