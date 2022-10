VIDEO - L'actrice Audrey Fleurot en plein tournage dans le centre-ville de Nancy

Il y avait de l'activité ce mercredi dans le centre-ville de Nancy. Sur la Place Carnot, des caméras, des micros et une soixantaine de techniciens se sont installés. Au programme : tournage de plusieurs scènes de la nouvelle série "Infiltré(e)", prévue pour une diffusion en fin d'année 2023 sur France 2. A l'affiche notamment : Audrey Fleurot, aperçue dans de nombreux long-métrages et dans la série "HPI" , et Thierry Neuvic.

Infiltration dans le milieu de la drogue

Le scénario va emmener les spectateurs dans l'histoire d'un policier et d'une chimiste, essayant d'infiltrer un cartel de drogue de synthèse. La ville de Nancy est vite apparue comme adaptée au tournage d'un tel scénario. "On a trouvé tout ce qu'on souhaitait", se réjouit le producteur Emmanuel Daucé. "C'est vraiment magnifique", ajoute Audrey Fleurot. "J'étais venue tourner dans les Vosges, et je ne connaissais de Nancy que la gare... Là, on a pu aller dans plein d'endroits différents."

Car effectivement, au cours des 28 jours de tournage à Nancy, les équipes ont changé d'endroits à de nombreuses reprises. "Quand on infiltre un cartel de drogue, il faut beaucoup de décors différents", explique Emmanuel Daucé. Dans quelques jours, elles prendront la direction de Marseille, "là où l'histoire se termine". Mais avant cela, il reste encore une belle cascade à tourner ce vendredi, toujours sur la Place Carnot.

Stratégie de la métropole

Les tournages se succèdent de plus en plus dans le Grand Nancy. 124 jours au total en 2021 et 2022 devrait au moins atteindre ce résultat selon François Werner, vice-président de la métropole en charge notamment du tourisme. "Le principal bénéfice est économique avec 1,5 million d'euros de retombées l'an dernier. Mais les belles images tournées ici vont évidemment nous donner une belle vitrine", confie-t-il.