VIDEO L'amphithéâtre de Poitiers comme vous ne l'avez jamais vu

L'Espace Mendes France vous propose jusqu'à la fin de l'année une expo tout à fait unique sur l'ancien amphithéâtre de Poitiers. L'un des plus grands de la Gaule romaine. 155 m de long 130 m de large il pouvait accueillir 30.000 spectateurs.

Alors bien sûr Covid oblige il vous faut réserver votre venue à l'Espace Mendes France, mais franchement vous n'allez pas être déçu. Construit au Ier siècle de notre ère l’amphithéâtre figurait parmi les plus grands édifices de spectacle de la Gaule romaine. Que reste-t-il de cette ingénieuse construction conçue par les romains pour le déroulement des combats de gladiateurs et des chasses ? Comment les archéologues ont-ils pu reconstituer cet édifice monumental au fil du temps ? Edith Cirot de l'espace Mendès France à qui on doit cette exposition nous rappelle au passage qu'une seule trace visible existe encore aujourd'hui de cet ancien amphithéâtre rue Bourcani dans le centre ville de Poitiers.