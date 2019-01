VIDÉO - L'apnéiste niçois Guillaume Néry reprend la compétition trois ans après son accident

Alpes-Maritimes, France

Il est de retour ! L'apnéiste français Guillaume Néry, retiré des compétitions depuis 2015 après un accident, annonce qu'il participerait en septembre aux Championnats du monde d'apnée en profondeur organisés dans sa région natale, dans la rade de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes en septembre prochain. Il affirme cependant ne pas chercher le record mais participer parce que la compétition se joue pour lui à domicile.

"Je pense avoir tourné la page de la motivation du record du monde par contre participer à cette grande fête de notre sport chez moi dans mon département c'est un peu comme être invité à une grande soirée chez soi et rester dans sa chambre". Guillaume Néry

Guillaume Néry qui n'a jamais cessé les entraînements, il continue à plonger régulièrement en apnée pour tourner des films. Il sort d'ailleurs dans quelques jours, sur sa page Youtube, sa dernière production tournée avec la complicité de sa compagne Julie Gauthier : "One Breath Around The World". Il publie aussi un livre " A plein souffle" avec de somptueuses photos des fonds marins du monde entier.

