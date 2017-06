DIRECT VIDEO : l'arrivée du Belem à Bordeaux pour la fête du fleuve

Suivez en direct vidéo l'arrivée du Belem au port de Bordeaux pour la fête du fleuve. Ce 3 trois-mâts barque doit passer le pont Chaban Delmas à 19h10 et accoster au ponton d'honneur vers 19h30 ce vendredi.

Après un hivernage au port de la Lune, le Belem est de retour à Bordeaux pour la fête du fleuve ce vendredi. Ce trois mâts toujours très attendu par le public bordelais fait une escale de 2 jours avec la journée de samedi consacrée aux visites. Il prend la suite du Marité au ponton d'honneur, 3 mâts goélette qui a accompagné la flotte de la Solitaire du Figaro lors de "la parade des héros".

Dimanche matin le Belem rejoint Pauillac pour le départ de la Solitaire du Figaro et lundi c'est autour des pauillacais de pouvoir monter à bord.

Le Belem à Bordeaux fête le fleuve

- Samedi 3 juin de 10h à 17h30 (dernière montée 17h). Tarifs : 6 et 3 euros (enfants). Gratuit pour les moins de 6 ans avec la possibilité de visite avec tablette numérique.

- Ateliers-Dégustations de l'Entre-deux-mers : découverte des vins blancs de l’Entre-deux-mers, dégustation avec des huîtres du Bassin d’Arcachon et une sélection de fromages aquitains. Samedi 3 juin, de 19h30 à 20h30, de 21h à 22h et de 22h30 à 23h30 Tarif : 35 euros par personne

Le Belem en escale à Pauillac

Le voilier arrive dimanche 4 juin à Pauillac pour la départ de la Solitaire du Figaro, les visites sont proposées le lundi 5 juin.

- Atelier du Belem : après une visite privée commentée par un marin avec notamment l'accès au salon du commandant et à la batterie, lieux habituellement non accessibles au public, place à l'aventure : l'équipage propose aux participants d'établir une voile et pour ceux qui le souhaitent l'ascension* du grand mât. Lundi 5 juin de 9h à 11h. Tarif : 25€/personne, activités proposées à partir de 14 ans.

- Visite "classique". Tarifs : 6 et 3 euros (enfants). Gratuit pour les moins de 6 ans. Possibilité de visite avec tablette numérique.