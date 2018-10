France

L'artiste britannique Bansky est revenu ce samedi sur son geste extravagant : juste après avoir été adjugée plus d'un million d'euros, une de ses œuvres, représentant un personnage tenant un ballon en forme de coeur, s'est partiellement auto-détruite. Dans une vidéo, publiée sur son compte Instagram, le street-artiste qui garde son identité secrète revendique ce "happening" et explique : "Il y a quelques années, j'ai construit en secret une déchiqueteuse dans un tableau. Au cas où il serait vendu aux enchères..."

En commentaire, l'artiste a cité Picasso : "The urge to destroy is also a creative urge" qu'on pourrait traduire littéralement par "Le désir de détruire est aussi un désir créatif" ou "Quel plaisir de détruire pour tout recommencer" (cette dernière phrase est attribuée à Picasso). La veille, juste après la fameuse vente aux enchères, il avait commenté : "Going, going, gone", soit "Adjugée, vendue/détruite". Au final, le tableau et son cadre déchiqueteur, pourrait valoir... encore plus cher !