VIDÉOS - L'émission C'est (toujours) pas sorcier de retour sur France Télévision

"C'est pas sorcier" est de retour avec une nouvelle équipe composée des vidéastes, acteurs et humoristes Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu Duméry. Cette nouvelle mouture intitulée "C'est toujours pas sorcier" sera diffusé sur Okoo, plateforme jeunesse sur internet de France Télévision.

On a tous et toutes des souvenirs de Jamy, Fred, Sabine, la petite voix et de Marcel le chauffeur de camion : cinq ans après le dernier épisode de "C'est pas sorcier", ils ont trouvé leurs successeurs. Cécile Djunga, Max Bird, et Mathieu Duméry vont animer la nouvelle version de l'émission de vulgarisation scientifique. Une émission rénommée "C'est toujours pas sorcier" ou #CTPS sur les réseaux sociaux.

Treize épisodes de 26 minutes sont d'ores et déjà prévus. Ils seront diffusés sur France 4 , et sur la nouvelle plateforme jeunesse de France Télévision "Okoo" lancée ce 12 décembre pour remplacer la chaîne, vouée à disparaître en juin 2020.

Qui sont les nouveaux animateurs ?

Plus de camion, et plus de Marcel dans cette nouvelle version, mais une cabane et des animateurs aguerris à la vulgarisation scientifique. Max Bird, connu pour son amour des oiseaux, ses spectacles, livres et ses vidéos qui déconstruisent avec humour les idées reçues est accompagné de Cécile Djunga, présentatrice sur la RTBF, la radio-télévision belge et humoriste.

Ils font équipe avec le Professeur Feuillage (Mathieu Duméry) connu lui pour ses vidéos sur le thème de l'écologie, mais aussi ses apparitions dans des fictions sur internet comme AREL3. Mathieu Duméry a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, suite à des propos sur les OGM et les études scientifiques. Il a répondu à ses détracteurs, qui mettaient en cause sa probité et son sérieux, sur Twitter :

VIDÉOS - Découvrez les nouveaux visage de "C'est toujours pas sorcier"

Max Bird, a pu inviter Jamy Gourmaud pour l'une de ces vidéos "Idée Reçue"

Mathieu Duméry alias Professeur Feuillage avec Lénie Chérino

Cécile Djunga, humoriste belge et présentatrice météo de la RTBF