VIDEO L'engouement des poitevins pour la location de vans

Installé depuis un an à Poitiers, Black Sheep Van a doublé sa flotte de vans, et fait le plein de réservations. VIDEO

Les poitevins ont envie de prendre l'air, de prendre la route et ils se ruent depuis quelques temps sur la location de vans. Exemple concret à Poitiers avec la société Black Sheep Van. Installée depuis 1 an avenue de la Libération, l'agence de Poitiers a plus que doublé sa flotte de véhicules passant de 5 à 12, et a même ouvert une agence à La Rochelle. Le carnet de réservation de juillet-août est quasiment plein. "Les anciens adeptes du camping-car notamment qui testent les vans ne veulent plus revenir en arrière" explique Badre Lamti, le gérant poitevin.