VIDÉO : l'épave du Vendémiaire filmée au large de La Hague

Une équipe du DRASSM a filmé cette semaine l'épave du Vendémiaire, le sous-marin français qui a coulé en juin 1912 lors d'un exercice au large de La Hague, dans la Manche, avec 24 marins à bord. Les images seront intégrées dans un documentaire diffusé au printemps prochain.

Un an après sa découverte par quatre plongeurs amateurs d'Omonville-la-Rogue dans la Manche, le Vendémiaire a de nouveau été inspecté. Cette fois par une équipe du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) à l'aide d'un robot sous-marin, l'épave gisant par 75 mètres de fond dans le Raz Blanchard, au large de La Hague. Après trois jours d'expertise, le robot a rapporté deux heures d'images en haute-définition, ce qui permet aux scientifiques de travailler sur le déroulé exact de l'accident mais aussi d'alimenter le documentaire dédié à l'histoire de ce naufrage, diffusé au printemps prochain.

"C'est très émouvant" — Paul Roux, petit-fils du commandant Prioul

"Il y a des images un peu spectaculaires quand on voit le kiosque, les hélices... la brèche qui matérialise tout d'un coup l'éperonnage par le Saint-Louis (le bateau qui a percuté le Vendémiaire, ndlr). Mais ces images ne vont pas occuper l'essentiel du film. On tourne aussi des tas d'interviews avec des historiens qui expliquent ce qu'étaient ces sous-marins d'avant la Première Guerre mondiale. L'idée c'est qu'on puisse montrer ce film, sur une séquence courte, au public de la Cité de la mer à Cherbourg" explique Michel L'Hour, directeur du DRASSM.

Le Vendémiaire a disparu le 8 juin 1912 lors d'un exercice militaire. Suite à une erreur de manœuvre, le sous-marin — ou plutôt le torpilleur-submersible — a été percuté par un autre bateau de la Marine française, le Saint-Louis. Vingt-quatre marins perdirent la vie. Leurs descendants se réunissent régulièrement pour une cérémonie d'hommage au port de Goury.

L'équipe du DRASSM manipule le robot lors des expertises effectuées dans le Raz Blanchard - © DRASSM

La diffusion de ces images fut donc un moment particulier pour Paul Roux, petit-fils du commandant Prioul, qui a sombré avec son équipage : "C'est très émouvant... quand j'étais gamin, je suis venu avec ma mère à Goury, à la commémoration qui a lieu tous les ans. Pendant cent ans, on n'avait pas beaucoup d'information... C'est assez formidable ce qu'ils ont réussi à faire." Pour les inventeurs de l'épave (on utilise ce terme en archéologie), cette diffusion "est une reconnaissance" admet Matthias Dufour, l'un d'entre eux. "On a eu l'avantage de la voir de nos propres yeux, mais c'est quand même assez fort de la voir un an après, en plan large."