VIDEO - L'épreuve de maniabilité, rigueur et précision au Championnat de France d'attelage à Saint-Lô

On entend de drôles de bruits au bord de la prairie Normandie 14 du Pôle hippique de Saint-Lô ce dimanche. Claquement de langue, onomatopées et instructions, certains meneurs guident leurs chevaux à la voix. "C'est vrai que c'est une discipline différente de ce qu'on a l'habitude de voir," reconnaît Jean-Bernard, amateur de de sports équestre venu en famille. L'attelage est la discipline équestre avec le moins de licenciés et elle reste assez méconnue du grand public mais les spectateur venus à Saint-Lô semblent avoir été conquis.

Les virages sont parfois serrés et même avec un seul cheval à guider, le parcours peut être difficile. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Rigueur, précision et vitesse, conditions indispensables pour réaliser l'épreuve de maniabilité

Après le dressage et le marathon, la maniabilité était la dernière épreuve de la compétition à Saint-Lô. Le principe : faire passer son attelage par des portes marquées par des plots. Sur ces plots, de petites balles qu'il ne faut pas faire tomber sous peine de prendre des points de pénalité. Le tout en respectant le parcours et le temps imparti. L'attelage est lui tiré par un, deux ou quatre chevaux comme ici :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un public qui découvre cette discipline peu connue

"On est venu après la foire de Saint-Lô et on est resté parce que c'est trop beau," s'extasie Gwénola dans les gradins,"la dextérité des conducteurs, c'est des artistes !" Mêmes impressions pour Jean-Bernard qui a fait de l'équitation plus jeune : "Je trouve que c'est toujours très joli à voir, quel que soit le type d'épreuve."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Moins spectaculaire que l'épreuve du marathon, la maniabilité impressionne quand même certains spectateurs par la vitesse avec laquelle les attelages réalisent le parcours. c'est le cas de Christelle : "Parfois, on a un peu peur pour eux, peur qu'ils se renversent parce que certains chevaux vont assez vite !"

Après une première édition en 2019, c'est la deuxième fois que le Pôle hippique de Saint-Lô accueille le Championnat de France d'attelage. Cette année, environ 100 meneurs et 200 équidés étaient au rendez-vous.