VIDÉO - L'équipe de France Bleu Mayenne vous a écrit une chanson originale pour la Fête de la musique

On ne manque pas d'idées ni de talents à France Bleu Mayenne ! Ce mercredi 21 juin 2023, à l'occasion de la Fête de la musique, l'équipe de la première radio du département organise un concert exceptionnel devant les locaux de la station avenue Robert Buron à Laval. Nos musiciens, nos chanteuses et chanteurs répètent depuis des semaines et ils ont même composé une chanson originale qui célèbre la musique et la Mayenne !

Venez fêter la musique avec France Bleu Mayenne ce mercredi à 20h !

Les paroles de "La fête du 53"

J'me réveille le matin, je n'ai pas beaucoup dormi

Mais c'est pas grave ce soir, je vois tous mes amis

On va faire une grande fête, une belle fête à la guinguette

Ce sera mieux qu'à Bayonne, Ibiza ou London

Allez viens, allez viens, allez viens,

à Cossé-le-Vivien, viens, viens !

À Montsûrs sûrs sûrs

À Montflours flours flours

À Pontmain main main

À Entrammes trammes trammes

À Montsûrs sûrs sûrs

À Montflours flours flours

À Pontmain main main

À Entrammes trammes trammes

Après cette folle soirée, j'ai voulu me cultiver

L'œuvre du Douanier Rousseau, m'a retourné le cerveau

Au musée Robert Tatin, les statues je n'y comprends rien

Pour me vider la tête, j'repense à la guiguette

Allez viens, allez viens, allez viens,

à Cossé-le-Vivien, viens, viens !

À Montsûrs sûrs sûrs

À Montflours flours flours

À Pontmain main main

À Entrammes trammes trammes

À Montsûrs sûrs sûrs

À Montflours flours flours

À Pontmain main main

À Entrammes trammes trammes

À Montsûrs sûrs sûrs

À Montflours flours flours

À Pontmain main main

À Entrammes trammes trammes

À Montsûrs sûrs sûrs

À Montflours flours flours

À Pontmain main main

À Entrammes trammes trammes

Allez, viens !