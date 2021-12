VIDÉO - L'expo Lascaux 3 va ouvrir ses portes à Liège, pour la première fois en réalité virtuelle

C'est son grand retour après presque deux ans de pandémie mondiale. L'expo internationale Lascaux 3 recommence à voyager autour du monde. Après Munich et Naples en 2019, elle sera inaugurée vendredi à Liège en Belgique, pour ouvrir au public samedi jusqu'à mai 2022. Mais sous une forme complètement nouvelle cette année. Les visiteurs vont enfiler des casques de réalité virtuelle pour visiter la grotte complètement reconstituée en trois dimensions.

On va pouvoir dessiner (virtuellement) sur les parois avec les doigts

C'est beaucoup plus petit que les facs similés monumentaux de la traditionnelle expo itinérante. Fini les énormes facs similés qui pesaient 37 tonnes, qu'il fallait déplacer depuis Montignac dans treize semi-remorques. La nouvelle version tient dans trois camions seulement. Beaucoup moins cher aussi, 300.000 euros, contre trois millions pour les facs similés. Et beaucoup plus prudent également, vu qu'on ne peut jamais exclure une fermeture des musées ou des nouvelles restrictions sanitaires qui menaceraient la fréquentation.

Mais le chef de projet Olivier Retout promet que l'expérience est extraordinaire : "C'est basé sur le scan laser de la vraie grotte de Lascaux, c'est un modèle numérique, on enfile un casque de réalité virtuelle qui nous immerge à 360° dans la grotte, on commence par voir la rotonde, et ces taureaux monumentaux au-dessus de la tête. On a des mains, on peut prendre de l'ocre virtuel et dessiner sur la paroi, les iconoclastes pourront enfin dessiner des choses bizarroïdes sur les parois de Lascaux !", rigole le belge, qui dirige le projet Lascaux 3 depuis sa création en 2012.

60.000 visiteurs attendus en Belgique

Ce côté ludique justement, c'est la marque de fabrique du Préhistomuseum, installé à Flamelle, juste à côté de Liège. C'est ici qu'en 1829, un médecin a découvert les premiers ossements de l'homme de Néandertal, dans une grotte encore visitable. Le musée accueille 60 000 visiteurs par an. On est loin des centaines de milliers d'entrées de Lascaux 3 à Tokyo ou à Shangai, mais en Belgique, l'arrivée de Lascaux est un véritable événement. Les affiches de l'expo sont déjà affichées près des bouches de métro de Bruxelles et même jusqu'à Lille ou Maastricht aux Pays-Bas.