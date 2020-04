VIDEO - L'Orchestre National d'Auvergne interprète Mozart "à la maison"

A l'image, des violoncelles et altos. Au deuxième plan, des bibliothèques, des cadres et des fenêtres. Et une musique, intemporelle, celle de Mozart. Pour lutter contre la solitude du confinement, l'Orchestre National d'Auvergne a tenu à créer ce morceau respectant les mesures strictes de confinement imposées par le gouvernement.

Chacun enregistre sa propre séquence

Après une discussion entre le directeur Roberto Forés Veses et tous les musiciens, le morceau qui a été retenu pour cette vidéo est "la Petite musique de nuit". Cette composition a été imaginée par Mozart en 1787, année où il souffre de deux pertes dans son cercle proche. En effet, son père et son meilleur ami Hatzfeld décède cette année-là, alors qu'il travaille à la composition de l'opérat Don Giovanni. Cette sérénade est alors une "lueur de gaieté, d'équilibre et d'espoir" dans sa vie.

Pour l'enregistrement de cette musique, les 21 musiciens se sont donc enregistré depuis chez eux. La vidéo et le son ont ensuite été montés indépendamment par Alice Ragon. L'Orchestre national d'Auvergne est contraint au confinement depuis le 13 mars dernier.