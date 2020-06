VIDEO - L'Orchestre National du Capitole à Toulouse reprend du service

France Bleu et France Musique fêtent ce mercredi 1er juillet la fête de la musique classique. Et quoi de mieux pour cette journée que de rencontrer les 125 musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Ils ont repris ensemble depuis une semaine maintenant à la Halle aux Grains.

Après trois mois de confinement, ils ne cachent pas leur joie de rejouer tous ensemble. Ils, ce sont les musiciens de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'ONCT, sevrés de répétitions et de concerts avec la crise du coronavirus. Les 125 musiciens de l'Orchestre ont finalement pu reprendre progressivement leurs répétitions puis les concerts. Trois dates exceptionnelles ont d'ailleurs été programmés en juin et en juillet. Un premier concert le 19 juin, un deuxième le 26 et un dernier le jeudi 2 juillet à 20h à la Halle aux Grains à Toulouse.

De nouvelles précautions

Comme partout, il a fallu prendre de nouvelles précautions sanitaires, y compris durant les répétitions de l'Orchestre. Les musiciens sont séparés d'au moins un mètre, les vents de deux mètres cinquante. "Tout est un peu compliqué en ce moment", confie Thierry D'Argoubet, le délégué général de l'ONCT. "Pour l'instant, il s'agit d'une sorte de rodage pour nous par rapport à la rentrée prochaine qui aura lieu le 10 septembre. On espère bien que le protocole sanitaire sera un peu allégé d'ici là pour qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale".

700 invités pour le dernier concert

Cette série de concerts exceptionnels, c'est donc un peu une remise en jambes avant les vacances d'été et la grande reprise de septembre. "Cela fait vraiment du bien de retrouver cette atmosphère de groupe" pour Quentin, un violoniste de l'Orchestre. "Il faut quand même jouer et écouter différemment avec les nouvelles distances". Pour son collègue clarinettiste David, c'est même "un peu comme une rentrée scolaire! Un peu d'émotion, un peu d'appréhension au début mais le plaisir reprend vite le dessus". Pour la dernière représentation avant les vacances d'été jeudi 2 juillet, près de 700 personnes sont attendues à partir de 20h à la Halle aux Grains. Une partie des places est d'ailleurs réservée au personnel soignant.