VIDÉO - L'ours polaire Taïko revient au zoo de La Flèche

La nouvelle suscite de très nombreux commentaires sur la page Facebook du zoo de La Flèche : l'ours polaire Taïko est de retour en Sarthe. L'animal, véritable mascotte du parc sarthois , était parti pour Budapest il y a tout juste deux ans dans le cadre d'un programme de reproduction . Ce programme ayant été bouleversé par la pandémie et la crise sanitaire, il fallait trouver un autre lieu pour accueillir Taïko. Le zoo de La Flèche s'est donc porté candidat.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook du zoo de La Flèche, le vétérinaire Cyril Hue revient en détail sur les détails du périple de Taïko l'ours polaire, et sur la façon dont il va cohabiter avec Aron et Quintana, les autres ours polaires du parc animalier sarthois.