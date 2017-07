DIRECT VIDEO : l'ouverture des Fêtes de Bayonne

C'est le top départ pour les Fêtes de Bayonne 2017 et c'est à vivre en live vidéo dès 21h50 : la cérémonie d'ouverture avec le lancer des clefs, l’apparition du Roi Léon et la mascleta.

Après une édition 2016 perturbée pour des raisons de sécurité, les Fêtes de Bayonne retrouvent un déroulé plus traditionnel avec pour ce premier jour une vraie soirée d'ouverture. Après le concert de l'harmonie bayonnaise sur le podium de la place de la Liberté dès 20h, le balcon de la mairie de Bayonne va s'agiter à partir de 21h50 avec le lancer des clefs de la ville aux festayres.

L'édition 2017 met 3 associations à l'honneur : la Croix-Rouge, fortement impliquée dans les secours durant ces cinq jours festifs, la Société nautique, plus ancienne association bayonnaise (créé en 1875) et Or Konpon (société gastronomique à qui l'on doit la création du Roi Léon il y a 30 ans). Les représentants de ces associations vont remettre les clefs aux personnalités invitées de la soirée qui ensuite les lanceront à la foule. Les festayres pourront ainsi nouer leur foulard rouge autour du cou et assister à la mascleta, feu d'artifice pétarade tiré depuis l'esplanade du Réduit.

Direct Vidéo, l'ouverture des Fêtes de Bayonne

Direct vidéo des Fêtes de Bayonne

Le direct vidéo de la soirée d'ouverture des Fêtes de Bayonne 2017 est à suivre dès 21h50 sur notre site web et sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque.

Cette soirée est également à suivre en direct sur France Bleu Pays Basque qui prend l'antenne dès 19h. Stéphane Claverie, Lucas Rodriguez, Emilie Dekegel et le consultant de la radio des fêtes Olivier Baratchart vous font vivre cette ouverture des fêtes parmi les festayres réunis place de la Liberté. Concert de l’harmonie bayonnaise, lancer des clés, l'apparition du Roi Léon, mascleta et la réaction des invités et people présents dans les salons de la mairie.

