VIDÉO - La cathédrale de Coutances illuminée par une fresque vidéo tous les soirs jusqu'à Noël

"Un drakkar !" s'exclame une maman, qui tient son fils bouche-bée par les épaules. Sur la cathédrale, une voile rayée blanche et rouge fond sur les vitraux. Des enceintes crachent une musique épique. Changement d'ambiance, un flash, puis on voit l'ombre d'un bombardier américain passer sur la façade de l'église. Les bombes tombent... on voit les bris des vitraux tomber des fenêtres de la cathédrale.

C'est vraiment impressionnant, on s'y croit vraiment, on ressent les émotions au moment où l'avion passe, c'est vraiment magnifique" - Une coutançaise

🎅 La cathédrale de #Coutances dans la #Manche s'illumine tous les soirs jusqu'au 23 décembre avec un "mapping", une fresque vidéo qui raconte l'histoire de la ville ⤵️https://t.co/mFaWf7zaYwpic.twitter.com/4jijM97LSr — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) December 13, 2018

Une fresque qui retrace l'histoire de Coutances

Drakkars normands, bombardements de la Seconde guerre mondiale, jusqu'au festival Jazz sous les pommiers... le "mapping", cette technique de fresque vidéo animée projetée sur les monuments, a été réalisé par une entreprise de Cherbourg. Si vous avez déjà été à la Fête des lumières à Lyon, vous ne serez pas forcément impressionné, mais pour beaucoup de Coutançais, c'est la première fois qu'ils voient un spectacle comme celui-là, le "premier dans une ville de moins de 10 000 habitants" selon la mairie.

On a dû détourer point par point chaque relief de la cathédrale, pour faire des effets vidéos comme par exemple les vitres de la cathédrale qui se cassent" - Jérôme, technicien vidéo

Le prix du spectacle a fait grincer quelques dents dans l'opposition municipale. "48 000 euros, mais c'est pour trois ans", tente de rassurer le maire Yves Lamy : "Avec quatre projection par soir jusqu'au 23 décembre, on tombe à 800 euros la séance, ce n'est pas si cher que ça".