Direct vidéo : la cérémonie d'ouverture du 26ème Festival du Film de Sarlat

Silence plateau, moteur et action ! Le 26ème Festival du film de Sarlat sera officiellement lancé lors de sa cérémonie d'ouverture ce mardi soir à 19 heures au cinéma le Rex, un événement à suivre en direct vidéo.

Ce mardi 14 novembre débute la 26ème édition du festival du film de Sarlat avec sa traditionnelle cérémonie d'ouverture présentée par Philippe Lefait depuis la salle n°1 du cinéma le Rex en présence de Pierre-Henri Arnstam, le président du festival et Marc Bonduel son délégué général. Le 7ème art sera ainsi en fête dans le Périgord noir jusqu'à samedi 18 novembre.

La promesse de l'aube en ouverture

Premier film de la compétition projeté au Rex de Sarlat avec le film d'ouverture réalisé par Eric Barbier "La promesse de l'aube", une projection en avant-première et en présence de l'équipe du film : Eric Barbier et 2 de ses acteurs Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg.

L'histoire du film : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre Mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour matériel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie

Un long-métrage d'Eric Barbier adaptation pour le cinéma du roman de Romain Gary. Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield, Pawel Puchalski, Nemo Schiffman. Sortie prévue de ce film le 20 décembre.

