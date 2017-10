Direct Vidéo : la cérémonie d'ouverture du Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz

Dès 19h30 suivez en direct, depuis le cinéma le Sélect, la cérémonie d'ouverture du Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz. Présentation du jury présidé cette année par Michèle Laroque et des différents films en compétition lors de cette édition 2017.

C'est le coup d’envoi du Festival du Film à Saint Jean-de-Luz ce mardi soir au cinéma le Sélect, les cinéphiles ont rendez-vous dès 19h30 pour la cérémonie d'ouverture que France Bleu Pays Basque vous propose de suivre en live vidéo sur ce site.

Direct Vidéo dès 19h30 depuis le Festival du Film de Saint Jean-de-Luz

Pour le lancement de ce festival 2017, les 2 maîtres de cérémonie que sont Eric Soreau et Patrick Fabre présentent l'ensemble des longs-métrages en compétition, des films qui seront jugés et primés par le jury de cette édition présidé par Michèle Laroque. A l'issue ce cette cérémonie, projection en avant-première mondiale du dernier film de Marc Dugain "L'échange des princesses" avec Kacey Mottet Klein, Anamaria Vartolomei, Lambert Wilson... ce long métrage est une fresque sur les jeux de l'amour et du pouvoir sous le règne de Louis XV.