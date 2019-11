Vidéo - la cérémonie de clôture du 28ème Festival du Film de Sarlat et l'annonce de son palmarès

En vidéo, suivez la cérémonie de clôture et la révélation du palmarès du Festival du Film de Sarlat 2019 depuis le cinéma Le Rex.

Sarlat-la-Canéda, France

Dès 19 heures ce samedi 16 novembre suivez en direct vidéo la cérémonie de clôture du 28ème Festival du Film de Sarlat avec l'annonce du palmarès et la remise des prix dont la Salamandre d'or. Une soirée au cinéma Le Rex de Sarlat avant la projection du film "Papi Sitter" de Philippe Guillard en présence du réalisateur et de ses acteurs Gérard Lanvin et Olivier Marchal.

