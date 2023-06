Il y a 100 ans, disparaissait Pierre Loti, dans sa maison hendayaise. "Il s'est éteint doucement", raconte Jean-Louis Marçot, le président de l'association des "Amis de Pierre Loti" à Hendaye. L'écrivain alors diminué et hémiplégique avait tenu à passer ses derniers jours dans sa maison au Pays Basque. Alors qu'il était connu pour son excentrisme, et son goût pour les décors chargés, japonisant ou à la turque, sa chambre à Hendaye était dénudée, elle n'avait pas d'autre décor que quatre murs blancs.

L'académicien charentais d'origine est connu au Pays Basque pour son roman "Ramuntxo", publié en 1897, et qui connut un immense succès adapté plusieurs fois au cinéma et même au théâtre. Il a composé ce roman dans sa maison hendayaise, "Bakhar Etxea". Alors qu'il était censé traquer la contrebande, il était devenu ami avec des contrebandiers basques, et sa maison leur servait de base arrière, et même de poste de guet.

Pierre Loti, de son vrai nom Louis-Marie-Julien Viaud, vivait à Rochefort où sa maison est en cours de rénovation . A Hendaye, il fait la rencontre d'une jeune femme, "Crucita", avec qui il formera une seconde famille clandestine. Alors qu'il devait rester un an en affectation à Hendaye, il finira par acheter la maison où il résidait pour en faire sa résidence secondaire.