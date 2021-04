VIDÉO - "La culture reste capitale à Laval", affirme le maire de la ville, Florian Bercault

Laval y a cru, Laval en a rêvé, mais la marche était sans doute trop haute. La ville n'a pas été nommée capitale française de la culture 2022. C'est Villeurbanne, près de Lyon qui s'est vu décerner ce label ce mardi 30 mars. Laval perd l'occasion de voir ses projets culturels à hauteur d'un million d'euros grâce au Ministère de la Culture. Cet échec ne va pas freiner les ambitions du maire de Laval. Florian Bercault compte bien atteindre son objectif : faire de la ville une destination culturelle. Il l'était l'invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce mercredi matin.

Florian Bercault se dit "très heureux pour Villeurbanne"

Le maire de Laval a réagi ce mercredi matin sur France Bleu Mayenne à la décision du ministère de la Culture d'attribuer le label "Capitale française de la Culture 2022" à Villeurbanne, située près de Lyon. "Je ne regrette absolument pas la mobilisation générale qu'il y a eu autour de cette candidature. Je crois qu'il y a eu un esprit de ville à Laval pendant plusieurs semaines, une mobilisation totale, tant politique, économique que citoyenne,", affirme Florian Bercault. "La culture reste capitale à Laval et on sera au rendez vous", ajoute-t-il.

On a semé des graines, des graines et elles vont bien sûr germer.

Florian Bercault, le maire de Laval

"Nous sommes arrivés en finale pour défendre cette candidature, pour défendre une candidature urbaine ni rurale, pour défendre un territoire qui est en quête d'une identité forte et qui doit être connue par les Français. Donc, bien évidemment, je crois que le message à faire passer à la ministre de la Culture, c'est bien que la culture irrigue sur tous nos territoires et là, il y en a grand besoin et que la dynamique n'est pas simplement dans les grandes agglomérations, mais aussi sur nos territoires", affirme le maire de Laval.

L'échec de la candidature de Laval à devenir capitale française de la Culture 2022 prive la ville d'un financement d'un million d'euros, octroyé par le ministère de la Culture. Le programme culturel va donc être redimensionné. "Il y avait trois grands axes sur cette candidature. C'était bien sûr revisiter la programmation culturelle. C'est la première fois qu'on donne une identité sur toute une année à différents événements, de janvier à décembre. Ça, ça va rester et ça va sans doute être redimensionné. Il y avait un deuxième axe qui était les résidences d'artistes dans les différents lieux, comme à la piscine Saint-Nicolas ou encore dans les entreprises. Ça aussi, on pourra redimensionner, mais en conserver. Et puis, le troisième axe, _c'est les fabulo-bus en réalité virtuelle_. Là aussi, on avait prévu 5. Peut être qu'un pourra être mené et on compte bien sur nos partenaires collectivités, Etat, entreprises pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Le tissu culturel est là. La dynamique, elle est là. Regardez tous les soutiens que nous avons obtenus. Cette candidature a été portée par les Lavallois et plus largement tous les Mayennais", insiste Florian Bercault sur France Bleu Mayenne.