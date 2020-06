VIDEO - La Dordogne lance sa campagne publicitaire sur France 2 et France 5

La Dordogne va investir le petit écran à partir de ce lundi et pour deux semaines. Un sport publicitaire va être diffusé tous les soirs sur France 2 et France 5 pendant deux semaines. Au total, ce sont 20 écrans publicitaires qui ont été achetés pour un coût de 80.000 €.

Un spot de 21 secondes

L'objectif de cette campagne est de donner envie aux touristes français de choisir la Dordogne comme destination cette été. "C'est un spot assez court car ce type de compagne de communication représente un investissement assez important. Donc, il a fallu faire un travail assez conséquent pour ne garder que les moments les plus exceptionnels. On va retrouver les paysages, des panoramas, la gastronomie et les sites patrimoniaux", explique le directeur de Comité Départemental du Tourisme, Christophe Gravier.

Le spot publicitaire renverra sur le site www.my-dordogne-vip.com pour tenter de gagner un séjour ou une expérience cette été en Dordogne. Parmi les lots, une soirée privée à Lascaux ou une nuit au Gouffre de Proumeyssac.