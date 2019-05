VIDEO - "La Dreamhack fait rayonner Tours dans le monde entier" Jean-Christophe Arnaud, son organisateur

Tours, France

Cela fait 5 ans que la Dreamhack fait étape à Tours au même titre que Rio de Janeiro, Stockholm, Valencia... Présentation de l'événement tourangeau par son organisateur, Jean-Christophe Arnaud.

" On a des équipes qui viennent des Etats-Unis, du Kazakhstan..bref du monde entier et on a surtout les meilleurs joueurs français. Parmi les tournois proposés jusqu'à dimanche, il y a ce tournoi international basé sur le jeu Counter Strike avec 100 000 dollars à gagner. Là ce sont de vrais joueurs professionnels du E-Sport avec leur coach, leur propres structures. Ils en ont fait leur métier."

Ces tournois pro sont retransmis en direct sur Internet. Des compétitions en streaming regardées dans le monde entier. On estime à 6 ou 7 millions le nombre de vues sur Internet"

Tours est devenue une place forte du gaming en France

"On a un vrai vivier de joueurs en Touraine mais on a surtout un vrai vivier d'entreprises. Tours compte 8 sociétés spécialisées dans le sport électronique. C'est unique en France hors Paris bien sûr"

Cette année, un concours sera réservé aux seniors. Et des classes scolaires viendront pour découvrir le monde professionnel du jeu vidéo et tous ses métiers.

C'est au parc des expositions de Tours jusqu'à dimanche soir. Entrée grand public : 15 euros.