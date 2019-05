Vidéo : la féria de l'Ascension bat son plein à Alès

L'incontournable et le plus grand rassemblement de l'année à Alès : la feria de l'Ascension. Au programme de cette fête éminemment populaire, des bodegas, des animations taurines et des courses de taureaux dans les arènes du Tempèras. La feria de l'Ascension se poursuit jusqu’à ce dimanche;