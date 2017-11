VIDEO - La foule à Turckheim pour assister à la bénédiction du nouveau bourdon de l'église Sainte-Anne

Beaucoup de monde en l'église Sainte-Anne de Turckheim ce dimanche matin. Le nouveau bourdon a été béni par le Vicaire Général Jean-Luc Liénard. Un bourdon ou cloche au son grave de 3 tonnes qui sonne le la. Vous pourrez entendre sa résonance majestueuse à Pâques, avec ses quatre sœurs.

La foule était présente ce dimanche matin, en l'église Sainte-Anne de Turckheim, pour une messe consacrée à la bénédiction du nouveau bourdon. Une cloche au son grave qui sonne le la et qui apportera à l'église, avec ses 4 autres cloches, un son de cathédrale.

Le bourdon est une cloche imposante de 3,3 tonnes et d'1 mètre 77 de hauteur. Il a été coulé fin octobre dans la Manche, à Villedieu-les-Poêles. Les habitants de Turckheim et de ses environs devraient l'entendre à Pâques, accompagné des quatre autres cloches. En attendant, il est en exposition dans l'église, en compagnie de deux autres cloches, Marie et Joseph qui ont été restaurées et accordées.

Un public heureux de pouvoir faire sonner le bourdon Copier

Un long chemin pour l'acquisition du bourdon

Le bourdon a été acquis grâce à l'argent de deux legs. Celui de la gouvernante de l'ancien curé et un viticulteur de Turckheim. Une somme de 200 000 euros a été rassemblée . Il a fallu six ans de combat, avant d'obtenir le fameux bourdon.

La joie du père Albert Nouati, le curé de Wintzenheim avec l'arrivée du bourdon Copier

Partager ce moment là avec les paroissiens, c'est une bonne journée ! ", le père Albert Nouati, le curé de Wintzenheim

Avec ce nouveau bourdon, les 5 cloches de l'église Sainte-Anne de Turckheim auront une sonnerie majestueuse.

"Il y aura une sonnerie dite de Westminster, il y a un la grave avec un ré, un mi, un fa dièse et un la aigu, on peut former cette mélodie. Elle va ressembler à une sonnerie de cathédrale, " explique Olivier Tarozzi, expert campanologue (expert en cloches et sonneries de cloches) pour le diocèse de Strasbourg

Le bourdon est installé dans l'église avant de monter sur le clocher dans le courant du mois de janvier © Radio France - Guillaume Chhum