VIDEO - La jeune bretonne Valentina va représenter la France à l'Eurovision junior

L'Eurovision n'est pas seulement réservé aux adultes. La 18e édition du concours de chansons version junior se déroulera ce dimanche 29 novembre. Pour la quatrième fois, la France participera à cette compétition qui voit s'affronter douze enfants. La compétition sera à vivre dès 17h sur France 2.

Une première télévision à l'âge de sept ans

Après Angélina et Carla, Valentina va défendre les couleurs de notre pays face à l'Allemagne, la Serbie, l'Espagne, la Géorgie, Malte ou encore la Pologne, pays organisateur. En raison de la pandémie de Covid, les jeunes chanteuses et chanteurs ne seront pas réunis sur un même plateau.

Valentina n'est pas inconnue en France. Le public a pu découvrir son talent lors de la quatrième saison de The Voice Kids sur TF1. La petite rennaise n'avait alors que sept ans. Son interprétation d'une chanson de Laura Pausini n'a pas convaincu le jury mais ça ne l'a pas empêché quelques mois plus tard de rejoindre le groupe Kids United Nouvelle Génération.

"Je me souviens que dès l'âge de deux ans et demi ou trois ans, Valentina chantait déjà des chansons en italien," raconte sa mère, Mélanie, professeure d'italien. "The Voice a vraiment été une révélation pour elle. Elle regardait l'émission et surtout les prestations de Gloria. Elle disait que c'était son rêve de participer à ce programme. Elle a réalisé ce rêve et d'autres jolis projets sont arrivés ensuite."

Chanter et danser comme son idole Ariana Grande

Comme son idole Ariana Grande, Victoria aime chanter et danser en même temps. "Pour la chanson de l'Eurovision je doit d'ailleurs travailler sur mon souffle pour pouvoir assurer le spectacle," confie la jeune fille. Victoria admire aussi Céline Dion ou Whitney Houston pour leurs capacités vocales.

Participer à l'Eurovision, l'adolescente n'y croyait vraiment pas. "J'étais vraiment très très heureuse quand on m'a annoncé la bonne nouvelle après ma candidature. Je serai forcément un peu déçue si je perds mais je garde les pieds sur Terre et je vis déjà de très belles aventures."

Valentina suit ses cours à distance

"Au début j'étais un peu réticente à l'idée de la voir participer à un nouveau concours, mais nous avons consulté nos proches et tout le monde nous a dit que c'était une très belle exposition pour Valentina," ajoute sa maman. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, la collégienne ne compte pas s'arrêter là. "Je voudrais devenir chanteuse mais je sais aussi qu'il faut travailler à l'école et s'assurer un travail à côté si ça ne marche pas," admet-elle. Valentina suit désormais ses cours à distance, aidée par sa mère. "Elle n'ose pas le dire trop fort mais elle a de bonnes notes, c'est une bonne élève," assure Mélanie.

Tout semble sourire à la jeune bretonne. Dimanche après-midi, elle sera la dernière à se présenter face aux téléspectateurs avec sa chanson "J'imagine". "C'est une chanson très joyeuse qui parle du monde de demain. On en a besoin en ce moment," sourit Valentina. "Les autres candidats ont aussi de très bonnes chansons, la compétition va être serrée."

A la différence du concours des adultes, il est possible de voter pour la candidate ou le candidat qui représente son pays. Les votes se dérouleront à partir du vendredi 27 novembre à 17h jusqu'au début du concours à 17h le dimanche 29 novembre sur la plateforme de l'Eurovision junior. Ils seront de nouveau ouverts pendant quelques minutes une fois que les candidats auront tous chanté. Ces votes seront ajoutés à ceux des jurys nationaux composés de trois enfants et deux adultes.

Le clip de "J'imagine" vu plus de deux millions de fois

Valentina a de sérieuses chances de l'emporter. Le clip de sa chanson a été vu plus de deux millions de fois sur Internet et la jeune chanteuse peut compter sur sa communauté de fans pour la propulser en tête du concours. L'an dernier, Carla avait terminé à la cinquième place du classement. Nul doute qu'avec la mobilisation des Bretons, Valentina pourra faire encore mieux !