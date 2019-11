VIDEO : la ligue d'impro de Marcq-en-Barœul affronte le Québec en outsider

Roubaix, France

Attention, les Québécois débarquent ! Ce vendredi soir, au Colisée de Roubaix, près de Lille, a lieu un match d'improvisation théâtrale. Sur scène s'affrontent la ligue d'impro de Marcq-en-Barœul, qui fait partie de la dizaine de ligues professionnelles de France, et les Légendes du Québec, une équipe redoutable venue de la belle Province canadienne, où cette discipline est née en 1977. "C'est un grand plaisir d'accueillir les Québécois", explique Emmanuel Leroy, fondateur et directeur artistique de la ligue d'impro de Marcq, "on peut considérer que nous sommes des outsiders. Ce sont de supers comédiens, on sait qu'on va faire un super spectacle".

Le principe des matches d'improvisation : deux équipes de quatre comédiens sont sur scène, comme sur une patinoire de hockey sur glace. Un arbitre leur impose des thèmes, des durées, des contraintes... et à eux de jouer, en improvisant après 20 secondes de préparation. L'improvisation peut durer de 30 secondes à 20 minutes.C'est le public qui décide quelle équipe a le mieux improvisé, et remporte le point. "Ce qui est essentiel, c'est de s'écouter, pour que l'improvisation fonctionne bien, et que tout le monde aille dans le même sens", précise Emmanuel Leroy.

C'est la magie du moment

Quand ça fonctionne, il y a des petits moments de grâce. Jérémy Zylberberg, l'un des comédiens de l'équipe marcquoise, raconte : "parfois, tout coule, c'est la magie du moment. On serait incapable de reproduire une deuxième fois". Sa coéquipière, Samira Mameche, fait partie de l'équipe de France. Elle connaît bien ses adversaires québécois : "toujours très en forme, très disponibles, avec une écoute incroyable. C'est une équipe qui peut aller dans tous les sens, et qui en même temps nous emmène vraiment avec elle".

