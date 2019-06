VIDEO - la météo perturbe le meeting aérien de Cazaux

Perturbé par la météo ce samedi, le meeting aérien de Cazaux se poursuit ce dimanche 30 juin avec une météo qui devrait être plus clémente et de fait propice aux démonstrations en vol des avions à réaction.

Cazaux, La Teste-de-Buch, France

C'est un plafond nuageux bien bas qui a perturbé le programme du grand meeting de la base aérienne de Cazaux ce samedi. Cet événement organisé par la FOSA (fondation pour les œuvres sociales de l’air) se poursuit ce dimanche 30 juin avec une météo logiquement plus clémente qui permettra au public de pleinement profiter de l'ensemble des aéronefs présents à Cazaux.

Une météo capricieuse dans le ciel de Cazaux

Samedi plusieurs démonstrations aériennes ont été annulées, dont celle de la Patrouille de France qui n'a fait qu'un passage avec seulement 4 avions sur 8. Le public a tout de même pu profiter de plusieurs shows aériens principalement pour les avions à hélices ou pour les démonstrations solo des aéronefs à réaction dont les impressionnants Rafale et F16. Les plus nostalgiques auront apprécié le vol du F86 Sabre et du Fouga Magister. Sensation dans le public avec la démonstration du Caracal Display Tactical, hélicoptère de transport militaire qui a déposé puis repris des commandos sur la piste de la base de Cazaux.

Ce dimanche le meeting se déroule de 9h à 18h sur la base de Cazaux avec en parallèle des démonstrations dans les airs la possibilité de voir les avions au sol au plus près, de monter à bord d'un Rafale ou dans un Caracal, de tester un simulateur de vol, de partir à la découvert des différents métiers de l’armée de l’air...