VIDÉO : La onzième édition de la Traversée de Nantes en véhicules anciens

Plus de 280 véhicules ont pris part à la Traversée de Nantes en véhicules anciens. Des moteurs qui vrombissent dans les rues et une forte odeur s'en dégagent ce dimanche matin. Un rendez-vous immanquable pour les collectionneurs.

Impossible de les rater ce dimanche matin dans les rues de Nantes. Plus de 280 véhicules ont défilé dans les rues entre la Chapelle-sur-Erdre et Rezé. Un passage pour attirer les curieux, mais aussi les collectionneurs de ces drôles d'automobiles. Certains en profitent également pour se retrouver et discuter de leur passion.

Parmi les véhicules, certains remontent à 1910, les premières voitures produites dans l'histoire. Après leur passage dans les rues, les collectionneurs ont profité de ce moment pour se retrouver autour d'un vin d'honneur avec un peu de musique.