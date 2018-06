Bordeaux, France

Après la fête sur les quais de Garonne depuis jeudi dernier, c'est la fête sur l'eau ce lundi matin avec la grande parade de départ des voiliers de la Tall Ships Regatta. Petits et grands voiliers présents au port de la Lune vont larguer les amarres pour poursuivre leur voyage ou rejoindre leur port d'attache.

La parade des grands voiliers de Bordeaux fête le vin

Le top départ de cette parade nautique viendra des airs, en effet ce sont les 8 alphajets de la Patrouille de France et leurs fumigènes tricolores qui lanceront ce magnifique spectacle avec 2 passages au-dessus de Bordeaux entre les ponts de Pierre et Chaban-Delmas à 10h45 et 10h47 (sous réserve de météo clémente). Place ensuite à l'ensemble de la flotte qui passera sous le pont Chaban Delmas pour prendre la direction de Pauillac et du Verdon afin de saluer le phare de Cordouan et enfin prendre le large.