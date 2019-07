VIDÉO - La patrouille de France au-dessus des Eurockéennes 2019

La patrouille de France a fait un passage remarqué ce dimanche soir au-dessus de la presqu'île du Malsaucy, en clôture de la 31ème édition des Eurockéennes de Belfort.

Belfort, France

"C'est trop stylé !" Les festivaliers ont visiblement apprécié le passage de la patrouille de France ce dimanche soir au-dessus de la presqu'île du Malsaucy, en clôture de la 31ème édition des Eurockéennes de Belfort. Les fumigènes bleu, blanc, rouge de la patrouille ont été aperçus aux alentours de 20h45. Certains festivaliers ont pu apprécier le spectacle depuis la Grande Roue du festival.

Les photos du passage de la Patrouille de France aux Eurocks 2019. © Radio France - Jonathan Landais / Adeline Divoux

La 31ème édition des Eurockéennes de Belfort se termine ce dimanche avec le set électro d'Arnaud Rebotini et le concert des Smashing Pumpkins, après The Roots et Christine and the queens.

