VIDEO - La Patrouille de France dans le ciel de Bordeaux Mérignac

En vidéo, la démonstration réalisée par la Patrouille de France dans le ciel de Bordeaux - Mérignac à l'occasion des 80 ans de la base aérienne 106.

La base aérienne 106 de Bordeaux - Mérignac a soufflée ses 80 bougies lors d'un grand meeting rassemblant de nombreux avions dont la Patrouille de France qui a enchanté le public venu nombreux pour assister aux démonstrations en vol.

Premier meeting en France de la saison 2017 pour les pilotes et mécaniciens de la PAF après une grande tournée aux U.S.A. Près de 20 minutes de vol avec des figures réalisées à 8 avions au début du spectacle puis des évolutions de synchro en petits groupes. La Patrouille de France et ses Alphajet emmenés par son leader le commandant Christophe Dubois aura réalisé deux démonstrations dans le ciel de Mérignac, samedi 11 mai pour le personnel de la base, les familles et les officiels et ce dimanche pour l'ensemble du public massé sur le tarmac de la base aérienne 106.

Patrouille de France, le debrief

Après le vol de samedi, les premières impressions des pilotes étaient bonnes pour un site de vol plus "technique" que d'autres car plus complexe à gérer avec l'aéroport international et la présence d'une grande ville.