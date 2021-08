VIDEO La patrouille de France sous le ciel bleu de Cherbourg-en-Cotentin

Ce vendredi 13 août 2021, la patrouille de France était au-dessus de la rade de Cherbourg-en-Cotentin pour un spectacle magnifique en l'honneur de la Fastnet Race. Un événement que vous avez pu suivre en direct et en vidéo avec France Bleu.

Pour clore la Fastnet Race, la patrouille de France a réalisé un enchaînement de figures d'une demi-heure au-dessus de la rade de Cherbourg-en-Cotentin.

Gilbert Guerrand, animateur de France Bleu Cotentin, était sur la plage de Collignon, au milieu des spectateurs. Equipé de son smartphone et de son micro, il a permis à des milliers d'internautes sur Facebook de suivre cet événement exceptionnel.

Spirales, cœur, croisements, boucles, le ciel bleu et clair a permis aux pilotes de réaliser un ballet aérien qui a ému les milliers de spectateurs venus assister au show.

La patrouille de France existe depuis les années 60. Basée à Salon-de-Provence, c'est l'une des meilleures formations acrobatiques au monde. Ses déplacements sont rares et toujours extrêmement appréciés des spectateurs. Au-dessus de Cherbourg, huit avions Alpha Jet sont présents, et à bord, trois pilotes normands Aurélien, Julien et Romain.

