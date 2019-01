VIDÉO - "La Piscine" de Jacques Deray, 50 ans déjà

Il y a 50 ans, le 31 janvier 1969, sort sur les écrans français "La Piscine" de Jacques Deray. Ce film signe les retrouvailles entre les anciens amants Alain Delon et Romy Schneider et perpétue la légende de ce couple idéal.

Le couple mythique Romy Schneider et Alain Delon est enfin réuni au cinéma par Jacques Deray et son film "La Piscine". 50 ans ont passé depuis sa sortie en salle et il reste un film emblématique dans la carrière cinématographique des deux acteurs.

Le casting

Avec un casting prestigieux, Jacques Deray débute au mois d'août 1968 le tournage de son film dans une villa somptueuse à Ramatuelle. Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet et la jeune Jane Birkin s'aiment, se cherchent et se déchirent autour du personnage principal, la piscine. Le film permet surtout aux anciens amants Alain Delon et Romy Schneider de se retrouver et de jouer à la perfection ce drame de la jalousie.C'est Alain Delon qui insista auprès de Jacques Deray pour que Romy Schneider interprète le rôle principal féminin.

Ce film, je le dois à Alain. Parce que c'est lui, il avait comme d'habitude, je crois, le choix... Il peut choisir ses partenaires (...) Il a demandé que je fasse ce rôle et je l'ai fait et ça m'a fait, comme on dit, redémarrer en France - Romy Schneider, le 26 novembre 1978

L'histoire

Jean-Paul (Alain Delon) et Marianne (Romy Schneider) vivent heureux dans une superbe villa avec piscine au-dessus de Saint-Tropez. Leur petite vie tranquille est interrompue par la venue de Harry (Maurice Ronet), play-boy vieillissant, meilleur ami de Jean-Paul et ancien amant de Marianne, et sa fille Pénélope (Jane Birkin). Le décor est planté et commence alors un jeu de séduction et d’affrontements où chacun est tour à tour chat et souris.



