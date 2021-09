VIDEO - La Poste aux chevaux des Ormes : un joyau vu du ciel

Pour ces journées du patrimoine peut être irez-vous rendre une petite visite à la poste aux chevaux des Ormes, au nord de Châtellerault le long de la Nationale 10? Ce site a été retenu pour ce loto du patrimoine, et ce monument comportant 4 ailes doit être remis en état. L’aile Est a déjà été totalement rénovée et il s’agit maintenant de terminer la rénovation de l’aile Sud et de refaire la totalité de la toiture de l’aile Ouest, dont la façade a déjà été restaurée. En 1752, le comte d'Argenson, ministre de Louis XV, fait construire dans l'enceinte de son château un haras avec manège pour ses 80 chevaux. Inauguré en 1760, le relais de poste, situé sur la route royale d'Espagne entre Paris et Bordeaux, cesse ses activités en 1852, après l’arrivée du chemin de fer à Poitiers. Les bâtiments alors en partie abandonnés servent d’exploitation agricole. La Poste aux chevaux est un remarquable et rare monument à usage civil : il est à ce jour le plus grand relais de poste conservé en France.

Les travaux devraient débuter à la fin de l'année et durer 4 ans coûts estimés 600.000 eurosU