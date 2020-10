VIDEO La première école d’acrobaties aériennes de la région vient d'ouvrir à Caudry

Les tourtereaux acrobates ce sont rencontrés à l'autre bout du monde, alors que Loran est Roubaisien et Emma Dunkerquoise, qu'ils ont tout deux fait l'école du cirque de Lomme mais pas au même moment, ils se rencontrés à Macao ! à plus de 9000 km de là, alors qu'ils étaient tout deux en Chine lui pour un numéro de sangle et elle pour une représentation de tissus. Et c'est à 6 mètres de haut qu'ils se sont croisés s'amuse Emma.

Ils se sont ensuite revus en spectacle à Milan, et puis à Tours avant qu'ils n'entament leur histoire. Loran a ensuite demandé la main de sa belle lors d'un spectacle au Kursaal de Dunkerque devant 2500 personnes.

Et ce qui est étonnant aussi avec ce couple c'est qu'à la base il n'était pas destiné au monde du spectacle. Si Emma a commencé la danse classique très tôt à 6 ans, elle a ensuite fait une licence de physique parce qu'il fallait faire des études, et Loran lui était gymnaste mais comme sa maman lui disait d'arrêter de faire son cirque il est devenu ingénieur en informatique, mais finalement les 2 sont revenus à leurs premiers amours, et Emma a vraiment l'impression d'avoir réalisé un rêve de gamine

Je le voyais à la télé, je voulais faire ça, dès que j'ai eu l'opportunité de prendre des cours de tissus aérien je l'ai fait, et j'ai réalisé un rêve ! C'est comme un coup de foudre, c'est les sensations, je suis bien, il y a plein d'endomorphine, dopamine tout ce qu'on veut et je suis dans un autre monde !

Pour ne plus se quitter ils ont crée leur compagnie France Artiste, ils ont tourné un peu partout dans le monde, participer à des émissions comme la Belgique a un incroyable talent.

A partir de 10 ans, trapèze, tissus, cerceaux, des disciplines accessibles à tous selon eux

Et puis ils viennent d'ouvrir cette école à Caudry, dans une ancienne menuiserie au fond de leur jardin dans un espace très cosy avec un petit poêle à pellets à l'entrée.

Le couple assure que tout le monde peut participer, même sans être un grand sportif, ou ultra souple, car le mental joue beaucoup dans ces disciplines assure Loran, et beaucoup arrivent sans prérequis à se surpasser dans les airs.

Et puis pour commencer plus en douceur on peut aussi faire le yoga des acrobates assis sur un hamac, une discipline accessible même aux personnes âgées et aux femmes enceintes.

Si ça vous tente, il reste encore des places, il n'y a pas d'abonnement c'est à la séance dès 10 ans, et par petits groupes de 10 avec 2 profs donc.

Pour plus de renseignements le site internet France Artiste, et un numéro de téléphone le 06.76.74.27.28