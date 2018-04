Aubusson, France

Bilbo le Hobbit a désormais sa tapisserie. La cité de la tapisserie d'Aubusson a présenté vendredi une tapisserie inspirée d'un dessin de J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux.

C'est un peu d'angoisse quand on va faire la tombée de métier, parce qu'on n'a jamais vu la tapisserie en entier !" - une des lisseuses

Une tapisserie de neuf mètres carrés

Les lissiers l'ont décrochée du métier à tisser et déroulée pour la montrer au public, ce qu'on appelle la "tombée de métier". Un moment très fort pour les quatre lisseuses qui ont passé trois mois à tisser la tapisserie de neuf mètres carrés, soit 1750 heures de travail.

"Il y a un peu d'angoisse quand on va faire la tombée de métier, parce qu'on tisse la tapisserie à l'envers, et on l'enroule au fur et à mesure qu'on la fabrique. On peut jeter un oeil, mais on n'a jamais vu la tapisserie en entier", explique l'une d'entre elles, Patricia Bergeron.

La première tapisserie de Tolkien dévoilée au public à la @CiteTapisseriepic.twitter.com/a62mwpSyzp — France Bleu Creuse (@FBCreuse) April 6, 2018

La première des 14 tapisseries illustrant les oeuvres de JRR #Tolkien dévoilées à la @CiteTapisserie à #Aubusson en #Creuse, intitulée : "Bilbo comes to the huts of the raft elves" pic.twitter.com/p4tUZW4ipV — France Bleu Creuse (@FBCreuse) April 6, 2018

Pour "tomber" la tapisserie du métier, il a fallu couper les fils qui relient la tapisserie aux rouleaux du métier. Puis la tapisserie a été portée, à bout de bras, dans les escaliers du musée, jusqu'à l'amphithéâtre du rez-de-chaussée pour être déroulée sous les yeux du public.

On a pris la méthode des années 1930, car le dessin de Tolkien date de 1937. Le fort de cette technique, c'est d'avoir seulement des couleurs pures, qu'on voit de près, mais de loin on voit des nuances, le reflet des arbres dans l'eau" - Bruno Ythier

La méthode de réalisation a été spécialement modifiée pour coller à l'époque de la réalisation du dessin de J.R.R. Tolkien qu'elle reproduit : "Le comité de tissage a imposé ce parti pris pas évident, d'utiliser une méthode ancienne avec des couleurs plus pures, de gros grains de tissage, alors qu'aujourd'hui on multiplie les teintes et les tons fondus", explique Bruno Ythier, le conservateur de la Cité de la Tapisserie.

Tombée de métier pour la première des 14 tapisseries de J.R.R. Tolkien à #Aubusson en #Creuse ⬇️ pic.twitter.com/9oHp3VPR9I — France Bleu Creuse (@FBCreuse) April 6, 2018

La BNF, Oxford et bientôt Los Angeles ?

C'est la première d'une série de 14 tapisseries (et un tapis !) consacrées à l'oeuvre de JRR Tolkien. Pour Bruno Ytiers, le conservateur de la cité de la tapisserie, Tolkien est un moyen de faire connaître le musée à un nouveau public.

La tapisserie est déjà visible dans l'amphithéâtre de la cité de la Tapisserie. Elle va être exposée dans le musée à partir de mercredi 11 avril. Et déjà la Bibliothèque nationale de France (BNF) à Paris veut en obtenir le prêt pour son expo sur J.R.R. Tolkien en 2019. Les musées d'Oxford, qui abrite les manuscrits de l'auteur, et le Getty de Los Angeles sont également intéressés !