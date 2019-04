VIDEO : La programmation de Mimos 2019, le festival du mime de Périgueux, sur le thème des "corps engagés"

La 37ème édition du festival du mime de Périgueux, Mimos, se tiendra du 23 au 27 juillet 2019. 19 compagnies seront au rendez-vous avec le public pour 19 spectacles en plus du "Off". Un thème, "les corps engagés" avec des spectacles sur des thématiques comme les migrants ou le féminisme.

"Mo et le ruban rouge"par la Compagnie l'Homme debout. Une déambulation avec une marionnette géante en osier, depuis la place Mauvard, en guise de spectacle d'ouverture

Périgueux, France

Légèrement raccourci dans la durée (début le mardi matin au lieu du lundi soir) mais avec le même nombre de spectacles, Mimos 2019 fait la part belle à des artistes bien connus des périgourdins. La compagnie Carabosse qui avait signé le spectacle d'ouverture en 2015 avec "geste de feu" revient avec un spectacle sur le même thème, les vendredi 26 et samedi 27 juillet au jardin des arènes. Les flammes, le graphisme, des projections, live painting et acrobaties dans la jardin où le public est appelé à se promener pour un spectacle intitulé "Par les temps qui courent".

Les GüMs qui avaient reçus le prix du public du festival off en 2014 avec le spectacle "Stoïque", reviennent avec KÄLK, un duo tendre et loufoque sur le thème du couple. C'est le mercredi 24 juillet à 15H et 19H au Palace.

Une marionnette géante en spectacle d'ouverture sur le thème des migrants

En ouverture de MIMOS 2019, une déambulation qui mêle marionnette géante, objets animés et musique. Inspiré de la photo du petit Alan retrouvé mort sur une plage, le spectacle nous parle de ces enfants migrants embarqués sur les chemins de l'exil, mais aussi de l'espoir d'une nouvelle vie. Le spectacle partira de la place Mauvard.

The Legend of Burning Man, grosse performance multimédia au jardin du musée Vésunna

Inspiré de l'immolation du jeune vendeur ambulant tunisien Mohamed Bouazizi, à l'initiative des printemps arabes, un spectacle multimédia choc qui amène à réfléchir sur le pouvoir des médias. La compagnie espagnole Insectotropics présente un spectacle résolument moderne avec vidéopainting, musique électronique en direct. Sept périgourdins pourront participer au spectacle. Mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 22H30 au jardin du musée Vésunna.

Féminisme pour coller encore aux thèmes qui nous agitent

Féminisme avec la Compagnie espagnole Maduixa et son spectacle Mulïer au théâtre de Périgueux le samedi 27 juillet à 20H. Ces femmes qui dansent perchées sur des échasses ont déjà participé au Off de Mimos en 2017. Elles proposent une version longue et revue sur le thème de l'émancipation des femmes. Un spectacle qui a déjà remporté quatre prix outre Pyrénées.

Le combat des femmes perchées sur des échasses avec la compagnie espagnole Maduixa, dans Mulïer, le 27 juillet au Théatre - Juan Gabriel Sanz

"Vitrines en cours" de la Compagnie Volubilis fait évoluer les artistes a l'intérieur des vitrines de magasin en s'appuyant sur l'histoire et l'activité du commerce. Mercredi 24 juillet 11H à 19H - Alex Giraud

Ouverture de la billetterie le lundi 3 juin. A l'Odyssée, esplanade Robert Badinter. Billetterie en ligne www.mimos.fr