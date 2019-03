VIDÉO - La pyramide du Louvre bientôt recouverte du gigantesque trompe-l’œil en collage de JR

Un anniversaire pas commun pour la pyramide du Louvre, 30 ans ce vendredi 29 mars... Et un chantier hors-norme autour du monument depuis mardi, mené par l'artiste photographe francilien JR. Le but : réaliser un gigantesque collage en trompe-l’œil au niveau du monument pour en "dévoiler les secrets".

Paris, France

La pyramide du Louvre fête ses 30 ans ce vendredi 29 mars. Et elle va peut-être délivrer un nouveau secret grâce... à un collage géant ! Depuis mardi 26 mars, près de 400 bénévoles s'affairent autour du monument. Réquisitionnés et dirigés par l'artiste photographe francilien mondialement reconnu JR, ils découpent et collent du papier peint sur 17 000 m2 de la cour Napoléon...

The biggest pasting ever ... @museelouvre ! More tomorrow if you want to participate 👀

Le plus grand collage de l’histoire @museelouvre, plus d’infos demain pour participer 👀 pic.twitter.com/uh8ebACzvj — JR (@JRart) March 11, 2019

Objectif : réaliser un trompe-l’œil géant pour faire surgir la pyramide du sol de façon spectaculaire, et faire découvrir les fondations du monument, qui seraient "enfouies depuis des millénaires". De quoi permettre "à chacun de prendre la mesure et l'ampleur du chef-d'oeuvre de Ieoh Ming Pei", selon un communiqué du Louvre.

Du mardi 26 au vendredi 29 mars, 400 bénévoles auront été à pied d'oeuvre pour mettre en place, sur 17 000 m2 de la cour Napoléon, le plus grand collage jamais réalisé. © Radio France - Nicolas Fillon

Résultat final visible dès vendredi 29 mars après-midi

La supercherie sera dévoilée en fin d'après-midi ce vendredi 29 mars sur deux écrans géants grâce à une caméra placée sur le toit du Louvre, au dernier étage du musée non accessible au public. C'est de ce point de vue que le procédé d'anamorphose est censé rendre visible le trompe-l'oeil. Les images de cette caméra sont déjà retransmises en direct depuis les réseaux sociaux de JR pour rendre compte de l'évolution de l'oeuvre au fil des jours. Une oeuvre qui sera à découvrir jusqu'au dimanche 31 mars au soir.

Sur place, c'est un chantier artistique et insolite à ciel ouvert qui s'offre aux yeux des passants, touristes et curieux. Un chantier participatif en deux parties. D'abord au fond de la cour Napoléon, derrière la pyramide, on trouve les tables à découpe.

Au fond de la Cour Napoléon, des bénévoles s'activent au découpage des lés, ces bandes de papier peint qui servent au collage géant de @JRart pour la Pyramide du @MuseeLouvre. Un écran géant retransmet en temps réel l'avancée des travaux pour les touristes et curieux. pic.twitter.com/pBfv4qDjuI — Nicolas Fillon (@Nicolas_Fillon) March 28, 2019

C'est à coups de cutter que les bénévoles, en blouse bleue et bandes blanches, taillent les bandes de papier peint qui serviront au patchwork géant. Il y en a 2 000 au total, de dix mètres de longueur chacune. Florence est à la manœuvre. Cette enseignante dans une école d'art parisienne est venue avec ses étudiants pour participer au chantier.

Sur les tables à découpe, les bénévoles taillent au cutter les bordures des bandes de papier peint avant collage. Des morceaux qui, séparément, ne représentent pas grand-chose. Mais mis bout à bout... © Radio France - Nicolas Fillon

"On a rencontré un des membres de l'équipe de JR, qui est venu dans notre classe, et qui nous a proposé de participer au chantier, se souvient-elle. On a dit oui, évidemment, pour des étudiants en art, c'est top ! Nous sommes 30, certains sont au découpage, mais d'autres sont partis coller. Là, je suis en train de découper les bordures du papier peint, il faut surtout faire attention à ne pas le déchirer, et à bien numéroter les rouleaux car ensuite, les bénévoles dédiées au collage viennent les récupérer. Il y a un plan, tout est vraiment bien orchestré. Forcément, il ne faut pas coller n'importe comment, n'importe où !"

C'est un jeu, quelque part (Florence, enseignante en école d'art à Paris et bénévole)

Pour la prof', participer à l'installation du trompe-l’œil est "forcément intéressant. C'est un jeu, quelque part. Mes étudiants sont peut-être mieux ici qu'en amphithéâtre. En se confrontant directement aux œuvres et des artistes, ils vont apprendre plein de choses et ça sera un souvenir impérissable !"

L'un des écrans géants de la cour Napoléon, qui retransmet en direct l'avancée du collage, via une caméra située au dernier étage du musée du Louvre. © Radio France - Nicolas Fillon

Et on le constate tout de suite chez Yoann, un des étudiants, qui a déjà tout capté au principe du collage géant en cours de réalisation. "Le trompe-l’œil va créer une sorte d'illusion tout autour du monument, comme un grand fossé d'où l'on pourra apercevoir une sous-pyramide du Louvre, explique le jeune homme de 19 ans. C'est l'occasion de montrer qu'elle est symboliquement là depuis très longtemps, et pas seulement depuis sa création il y a 30 ans. Elle avait suscité la polémique à l'époque, comme quoi elle dénaturait tout le cadre du musée. Et ce collage permet de contrer cette polémique."

50 bénévoles par jour, 400 au total

Mais il n'y a pas que des étudiants français qui se sont portés bénévoles. Katarzyna, polonaise, qui étudie l'art également, est là pour "aider et participer". Elle dit "admirer" JR, et pour elle, ce chantier, c'est une "grosse opportunité d'apprendre". Et d'ajouter : "C'est un contexte, un endroit phénoménal pour travailler. Il y a tellement de monde qui participe, dans la bonne humeur, c'est collaboratif... Il faut beau, il faut chaud... C'est génial."

⚠️ Attention : Vendredi 29 mars de 14h à 22h, l’accès au musée du Louvre par la Pyramide sera exceptionnellement fermé :



➡️Visiteurs avec billet : entrée par le passage Richelieu



➡️Visiteurs sans billet : entrée par la galerie du Carrousel



Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/GZpn5QnAbA — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 28, 2019

Pour encadrer les bénévoles, des membres du staff de JR sont là, munis de blouses noires et de talkies-walkies pour se passer les consignes à distances, car le site est géant lui aussi. Des contremaîtres ? "Non, mais on n'est là pour aider toutes les blouses bleues à réaliser un travail parfait pour que l'oeuvre soit un succès total, souffle l'un d'eux. Pas de stress, mais de l'attention pour que tout se passe bien. Chaque jour depuis mardi, 50 bénévoles différents se répartissent dans cinq équipes distinctes, avec du découpage au début et du collage ensuite. Tout le monde tourne pour découvrir les différentes facettes du métier."

Collage ou curling ?

Seconde partie du chantier en effet, le collage. Première étape : étaler sur le sol de la colle pour papier peint avec un balais. "On se fait une partie de curling ?", plaisantent les bénévoles, tout en faisant attention à où ils mettent les pieds. Car ça glisse !

"On a aucun repère au sol pour savoir ce que l'on colle, la surface est tellement énorme, et on ne voit que les points noirs et les points blancs des bandes déjà fixées, détaille un autre membre de l'équipe de JR. Le but, c'est de suivre le schéma, les instructions des collègues, et d'être le plus précis et droit possible, sans trop se poser de question. De toute façon, les bénévoles, il suffit de bien les former, et ils envoient du lourd !"

Sous les conseils d'un des membres de l'équipe de JR, en blouse noire, les bénévoles passent le balais à colle sur le sol, avant d'y poser les bandes de papier peint préalablement découpées. © Radio France - Nicolas Fillon

Parmi les "colleurs", qui doivent recouvrir de colle et de bandes toute la cour Napoléon, même les bassins et les pyramidions, on retrouve Nicolas, cuisinier de métier. L'idée de devenir bénévole lui a pris en faisant son jogging aux abords de la pyramide, alors que le chantier venait de démarrer. "Avec un ami, on aperçoit JR près chantier, raconte ce Parisien de 29 ans. Je connaissais l'artiste. On discute, et là, il nous propose de venir le lendemain matin, à 8h, pour participer à la découpe et au collage. On a dit oui tout de suite ! Venir travailler ici, c'est une expérience très spéciale. C'est surréaliste de participer à cette oeuvre. On en fait partie, d'une certaine façon, ça fera de superbes photos et de bons souvenirs."

Même les bassins et les pyramidions de la cour Napoléon sont enduits de colle et recouvert de papier peint ! © Radio France - Nicolas Fillon

Le but premier de cette oeuvre, c'est cet aspect collaboratif (JR, artiste)

JR, lui, supervise le chantier depuis son petit bureau improvisé en plein-air, cour Napoléon. L'artiste français - Jean René de son vrai nom - originaire de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) avait déjà fait disparaître la pyramide en 2016, grâce à un autre procédé en trompe-l’œil.

Stressé à l'idée de réaliser un nouveau coup de force artistique ? "Pas du tout, répond l'intéressé. Je suis dans le rush continu. Mais c'est sympa d'être dans ce rythme avec des personnes qui viennent des quatre coins monde et que l'on apprend à connaître en même temps. Des personnes qui viennent aider sans savoir exactement ce qu'elles viennent coller, tellement c'est gigantesque. Du coup, on est vraiment dans l'humain, la rencontre, les gens se parlent, découpent des bandes de papiers avec des points de noir, de gris, de blanc... Les touristes ou simples badauds peuvent également venir se renseigner sur le procédé de création, discuter avec des bénévoles... Le but premier de cette oeuvre, c'est cet aspect collaboratif."

JR, détendu quelques heures avant le final de son oeuvre. L'artiste, mondialement connu pour son travail sur le collage photographique, s'apprête à un nouveau coup de force. © Radio France - Nicolas Fillon

Mais "faire découvrir le secret de la pyramide", ça signifie quoi concrètement ? "C'est montrer des parties de la pyramide que l'on ne voit pas à l’œil nu, enchaîne d'un ton mystérieux JR. C'est un puzzle gigantesque où tout le monde met la main à la patte. Mais en réalité, ce qui est visible, c'est la réalisation de l'oeuvre, son making-off. C'est le plus grand collage jamais réalisé."

Il devrait y avoir assez de bénévoles pour cette dernière journée de collage ce vendredi 29 mars. Mais vous pouvez quand même tenter votre chance en venant directement devant la pyramide. JR et son équipe peuvent toujours avoir besoin de quelques mains supplémentaires...